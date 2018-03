Intercity's tussen Eindhoven en Breda rijden weer

Dit is er te zien in het Indisch museum in Breda

18:18 BREDA - Het Indisch huiskamermuseum in Breda-Noord is zaterdag officieel geopend. Wethouder Marianne de Bie (Cultuur) en burgemeester Paul Depla waren hierbij aanwezig. Doel van het museum, een samenwerking van stichting Arjati en woonzorgcentrum Raffy, is het Indisch cultureel erfgoed te bewaren en door te geven.