‘Intercity Defect’ rijdt vandaag precies vijf jaar tussen Breda en Brussel: ‘Maar het wordt echt beter’

met video Dode man aangetrof­fen in brandgang achter zijn woning in Breda: ‘Heel erg dat het zo afloopt’

BREDA - Aan de Vestkant in Breda is zondagochtend een dode man aangetroffen in de brandgang achter zijn woning. Volgens diverse buurtbewoners zou het om een alleenstaande man gaan van rond de zestig jaar. De politie is aan het onderzoeken wat er is gebeurd.