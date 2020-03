Intensive care Amphia voor de helft bezet door patiënten met het coronavirus

BREDA/ROOSENDAAL - De helft van het aantal bedden op de intensive care van het Amphia Ziekenhuis wordt op dit moment bezet door patiënten die besmet zijn met coronavirus. Het gaat om vijftien mensen. In totaal liggen 34 besmette mensen in het Bredase ziekenhuis. In het Bravis (Roosendaal/Bergen op Zoom) zijn vier coronapatiënten opgenomen. Zij liggen niet op de ic.

Volgens Amphia-woordvoerster Patricia Stroo heeft het ziekenhuis de situatie op dit moment onder controle. Maar ze benadrukt dat het cijfer van 34 besmette patiënten een ‘momentopname’ is. “Het is moeilijk om uitspraken te doen over de ontwikkeling daarvan. Elk uur zijn er wijzigingen. Naar verwachting zullen de cijfers stijgen en daar moeten we op voorbereid zijn.”

Stroo bevestigt dat er er niet alleen oudere mensen op de ic liggen, ook jongere patiënten zijn daar opgenomen. Leeftijden noemt ze niet. “Dit zegt overigens niet over het risico op overlijden van mensen uit die leeftijdscategorie.”

Het ziekenhuis beschikt over dertig bedden op de intensive care. Vijftien daarvan worden nu dus bezet door mensen met het coronavirus die intensieve zorg nodig hebben en vaak ook aan de beademing moeten. Andere patiënten die er minder slecht aan toe zijn liggen in isolatiekamers. Het hele beleid van het ziekenhuis is gericht op een zo goed mogelijke opvang van patiënten met corona. Dat betekent dat operaties zijn afgezegd, polibezoeken niet doorgaan en het bezoek aan het ziekenhuis tot een minimum is beperkt. “Dat alles maakt dat we personeel kunnen inzetten op coronazorg. Wat dat betreft zijn we nu in control”, aldus Stroo.

Ze geeft aan dat sinds het uitbreken van het coronavirus zeven mensen in het Amphia Ziekenhuis zijn overleden. Stroo benadrukt dat ook patiënten uit het ziekenhuis worden ontslagen. “De afgelopen dagen zijn veertien mensen naar huis gegaan. Dat betekent niet dat ze allemaal zijn genezen. Maar sommigen hebben weinig symptomen en gaan daarom in thuisisolatie.”

In het Bravis Ziekenhuis Roosendaal/Bergen op Zoom zijn nu vier patiënten opgenomen die positief zijn getest op het virus. Geen van allen ligt op de intensive care.

Het aantal patiënten dat in de Brabantse ziekenhuizen is opgenomen is snel gestegen is de afgelopen 24 uur. Van maandag op dinsdag kwamen er zeventig mensen bij. Hierdoor liggen nu tweehonderd mensen met corona in de Brabantse ziekenhuizen, van wie 55 op de intensive care. In totaal lagen dinsdag in de Nederlandse ziekenhuizen 314 coronapatiënten.

Volgens de laatste cijfers van het RIVM zijn in Noord-Brabant van alle provincies nog steeds de meeste mensen aantoonbaar besmet: 634. Breda heeft de meeste besmette mensen: 96. In Tilburg gaat het om 88 patiënten die met het coronavirus zijn besmet. Het aantal positieve tests landelijk gezien bedraagt nu 1705, zo meldde het RIVM dinsdagmiddag.