'Instructeur maakte fout bij ernstig ongeluk tokkelbaan Ploegendienst Breda’

en toen De emotie van Breda Jazz

11:00 Weinig fotografen hebben in het verleden zoveel bijzondere momenten tijdens Breda Jazz Festival vastgelegd als Johan van Gurp. Eerst voor Dagblad De Stem en daarna BN DeStem struinde Van Gurp met camera tussen het eerste Oude Stijl Jazzfestival in 1971 en zijn pensionering in 2007 door de stad. Ralph van Wolffelaar