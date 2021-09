Installatie kinderraad Zundert live te volgen

Onrust onder marktkoop­lui Breda: ‘Staan we hier volgend jaar nog wel?’

10 september BREDA - Marktkooplui maken zich zorgen over hun toekomst in Breda. Volgend jaar loopt hun vijfjaarlijkse vergunning voor een standplaats op de Grote Markt af, maar het is de vraag of die verlengd kunnen worden. ‘En het was al zo’n rampjaar.’