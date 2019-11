Inspraak in Tuinzigt onder de partytent en met VR-bril

BREDA - Meer groen, meer parkeerplaatsen, nieuwe bestrating en een nieuw rioolstelsel. In de Bredase wijk Tuinzigt gaan acht straten in de omgeving van de Acaciastraat ingrijpend op de schop. De bewoners hebben nadrukkelijk mee kunnen praten over het ontwerp.

In eerste instantie overwoog de gemeente de struiken naast het huis van Wendy de Greef in de Oleanderstraat te vervangen door een grasveldje. Dat vond ze echter niet zo’n goed idee. “De kans is groot dat het veldje dan al snel een hondenuitlaatplaats wordt”, zegt De Greef. Zowel online als op bewonersavonden bracht ze haar bezwaren naar voren. Met succes. In plaats van gras komt er nu beplanting, waardoor het veldje 'hondenproof’ wordt.

Partytenten

Het is een voorbeeld van wat volgens projectleider Ilona Goos een succesvol participatietraject is gebleken. “Begin 2018 zijn we begonnen met een bijeenkomst in wijkcentrum De Meidoorn om mensen te vragen wat er speelt in de buurt. Daar zijn plannen uitgekomen waar mensen online op konden reageren en die zijn toegelicht op drie avonden in partytenten, die we in de wijk hadden opgesteld”, aldus Goos.

Beste fel

Voor het online-traject werd de website planbreda.nl gebruikt die vorig jaar is opgezet. De gemeente presenteert daar projecten waar mensen hun mening over kunnen geven. Online waren de reacties soms best fel op de voorstellen die werden gedaan voor de herinrichting van de straten. “Maar als die mensen op de bijeenkomsten kwamen, konden we daar goed over praten”, zegt Goos.

VR-bril

Om mensen goed inzicht te geven in wat de plannen inhouden is online onder meer gebruikt gemaakt van 180-graden-beelden. Ook konden mensen zelf op bepaalde punten in de straten gaan staan en via een VR-bril zien hoe de straat er na inrichting uit gaat zien. De op- een aanmerkingen zijn vervolgens weer meegenomen in de uitwerking van de plannen.

Meer groen

Het gevolg is dat er nu een breed gedragen plan ligt. “Door de mensen er vanaf het begin bij te betrekken, heb je een grotere garantie op succes”, zegt wethouder Greetje Bos, die erg te spreken is over het resultaat. “Er komt veel meer groen en ook diversiteit in groen door verschillende planten en bomen te gebruiken. Dat oogt mooi, zorgt voor verkoeling, voor betere waterafvoer en is goed voor de biodiversiteit.”

Ingrijpend verder is dat er een nieuw, gescheiden rioolstelsel komt dat regenwater apart afvoert. De rijbanen krijgen nieuwe bestrating en er komen extra parkeervakken (waar de oude klinkers uit de straten voor worden hergebruikt).

Aanbesteding