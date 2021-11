Inspraak bij plaatsing van een laadpaal in Breda is bijna niet mogelijk

Verbaasd

Begin vorige maand verbaasde de Bredase sociaal-democraat zich over de plaatsing van een aantal laadpalen aan de Schippersslagen, in de Haagse Beemden. Volgens Hoogbergen waren de omwonenden daarover niet geïnformeerd, terwijl de oplaadpunten wel ten koste gaan aan het aantal parkeerplaatsen in de buurt.

Niet alle bewoners

Door niet in overleg te treden wordt dat draagvlak aangetast en dat baart de PvdA’er zorgen. Daarom wilde hij weten of dat anders kan. ,,Niet alle bewoners kunnen bij elke laadpaal worden betrokken’’, is het antwoord van het stadsbestuur. Wie op de hoogte wil blijven wordt door burgemeester en wethouders verwezen naar een nationale website: officielebekendmakingen.nl.

De gang van zaken in de Haagse Beemden is volgens Hoogbergen in strijd met wat het college begin 2019 heeft beweerd. In Prinsenbeek had de komst van enkele laadpalen tot protest geleid, omdat winkeliers en omwonenden daar geen inspraak hebben gehad. Het stadsbestuur zei destijds: ,,Er is besloten om dit in de toekomst anders aan te pakken.’’