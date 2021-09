Inspirerende woorden en muziek in Struinen in de Tuinen in Breda

BREDA – ,,Deze lezing sprong er gelijk voor mij uit. Het avontuurlijke leven is iets dat ik interessant vind, dus ik ben gewoon razend benieuwd wat ze gaat vertellen.” De 29-jarige Anouk is deze zondagmiddag naar de Zandberglaan in Breda gekomen. Hier houdt schrijfster Brigitte Ars een lezing, in het kader van het evenement Struinen in de Tuinen.

Deze derde editie is gezegend met een zonovergoten dag. Ars geeft de voordracht vandaag driemaal voor zo’n dertig mensen, die vlak voor aanvang via de voordeur binnen komen druppelen en plaats nemen in het fraaie groen van deze tuin. ,,Ik probeer mensen wat uit hun comfort zone te halen en te inspireren, om hen te bewegen eens uit het normale leven te stappen”, zegt Ars. ,,Wat is een avontuurlijk leven? Dat kan in grote dingen zitten en in kleine. Zoek eens een gekke hobby, of kook eens totaal iets anders.”

Interactief intermezzo

Anouk is hier met vriendin Meike (24). ,,We hebben van te voren op de site gekeken en dit wilde ik wel zien. Het onderwerp triggerde en toch heb ik geen idee wat ik ervan kan verwachten”, zegt Anouk. En Meike: ,,Hierna gaan we naar een coverbandje, vlakbij het Valkenbergpark. Een combinatie van een lezing hier en muziek daar is leuk; we zullen misschien nog wel een derde ding bezoeken.”

In 35 tuinen verspreid over Breda vindt een diversiteit aan optredens plaats. Brigitte Ars vertelt verhalen in een tuin aan de zandberglaan.

Voor Ars is het een spannende middag. Maandag levert ze haar manuscript in voor een boek over het onderwerp. ,,Ik schrijf nu voor mijn online platform Alice Go Wild. Dit boek is wel lang een droom geweest, die nu uit gaat komen.” Ze weet met twee voordrachten uit haar boek en een interactief intermezzo, waar ze oproept om vooral eens met een onbekende te praten over een avontuurlijk leven, de aandacht goed vast te houden. ,,Hoewel ik wel naast een bloemenstruik stond waar de bijen af en aan vlogen”, grijnst ze achteraf.

Struinen in de Tuinen vond de gehele middag plaats, in 35 tuinen verspreid over de stad met optredens van bandjes, dichters, theatermakers en andere podiumkunstenaars.