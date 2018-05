Inspiratie op begraafplaats Zuylen

Hartje BredaBREDA - ,,De zon geeft zonder meer een andere sfeer. In het weekend schijnt het te gaan regenen. Ik ben benieuwd hoe het dan is." Kunstenares Maud van Nie kijkt vanuit het baarhuisje op begraafplaats Zuylen naar de talloze zerken. Van Nie is hier artist in residence , als onderdeel van de expositie De boom van Mondriaan in de tuin van oom Cent in het Princenhaags Museum.

Centraal in deze expositie is de zilveresdoorn, die Vincent en Theo van Gogh ooit plantten in de tuin van Huize Mertesem, het huis van Vincent van Gogh - de oom van. Een divers palet aan kunstenaars werd gevraagd zich te laten inspireren door deze boom. Als onderdeel van de expositie werken kunstenaars live vanuit het baarhuisje, te midden van de begraafplaats.

Quote Werken op een begraaf­plaats maakt veel emoties los. Ada Krowinkel

Levensverhalen

,,Werken op een begraafplaats maakt veel emoties los", vindt kunstenares Ada Krowinkel, die hier vorige week werkte. Haar man is begraven op Zuylen, dus ze komt hier sowieso al met enige regelmaat. ,,En nu ik hier met een andere reden zit, zie ik ook hele andere dingen. Er komen de gehele dag mensen voorbij met levensverhalen; iedere steen vertegenwoordigt een verdriet."

Ook bij Van Nie komen al snel levensverhalen voorbij. ,,Ik denk niet dat het echt invloed heeft op wat ik maak. De plek zelf inspireert zonder meer, maar ik kan me emotioneel goed afsluiten."

Quote Ik woon hier zelf in de buurt, er komt op deze plek veel naar boven. Maud van Nie

Maar, zeker. Verdriet zorgt voor betere kunst. ,, Maar dat komt uit jezelf, mijn werk wordt niet stemmiger." Voor heftige levensverhalen sluit Van Nie zich af. ,,Ik hou er wel van, maar het komt nooit hard binnen. Niet de levenden zullen een rol spelen, maar de rondwarende geesten. Ik woon hier zelf in de buurt, er komt op deze plek veel naar boven."

Boom

Van Nie heeft een onaf schilderij meegenomen. Een boom. ,,Met de expositie natuurlijk in het achterhoofd. Deze boom was eigenlijk 'af', maar ik voelde 'm niet zo, dus ben ik er inmiddels radicaal mee aan de slag gegaan." Op zijn Mondriaans, waardoor de realistische boom plots omgetoverd is tot een abstract werk.

Quote Als je op deze plek werkt, kom je op andere gedachtes. Lidy Meier

Organisatrice en kunstenares Lidy Meier betwijfelt of zoiets al eens eerder gedaan. ,,We weten het niet. Het maakt echt wat los van binnen. Als je op deze plek werkt, kom je op andere gedachtes. Er liggen hier bekenden van me, maar ook mensen die je niet kent. Welk verhaal zit daarachter? Hoe zag hun leven eruit?"