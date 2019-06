De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ontkent de naam van een pedagogisch medewerker die een boekje open deed over de misstanden in een jeugdinstelling van zorgaanbieder Juzt, te hebben gelekt.

,,Dat doen wij nooit en hebben wij ook in het geval van mevrouw Van de Griek niet gedaan’’, stelt woordvoerster Margreet Fernhout. Astrid van de Griek vertelde vorige week tegen BN DeStem geen enkel vertrouwen meer te hebben in de instantie. Een paar jaar geleden lichtte ze als pedagogisch medewerkster van de gesloten jeugdinstelling De Vliethoeve in het Zeeuwse Kortgene de Inspectie in over de praktijken in de instelling. Zo verdwenen jongeren volgens Van de Griek voor het minste of geringste in de isoleercel.

‘Onze zorgen werden erkend’

Naar aanleiding van de klachten bezocht de Inspectie in 2016 De Vliethoeve en voerde gesprekken met de leiding. ,,Onze zorgen werden erkend‘’, zegt Fernhout die spreekt over ‘verbetermaatregelen‘ die vervolgens werden opgesteld. De Inspectie voerde daarna enkele controles uit. ,,Op dit moment hebben wij geen specifieke zorgen meer over de kwaliteit van de jeugdhulp op De Vliethoeve.‘’

Verbaasd

Van de Griek reageert verbaasd op de ontkenning van de Inspectie. ,,Juzt heeft indertijd mij beschuldigd die melding te hebben gedaan. Hoe kan dat dan, als de Inspectie nu beweert mijn naam nooit te hebben genoemd?‘’

Overigens loopt er nog altijd een onderzoek door de Inspectie naar Juzt. Maar dat heeft niks te maken met de klachten van destijds. Dat onderzoek concentreert zich op de pupillen van de in maart gesloten instelling Lievenshove in Oosterhout. Ook over die instelling waren klachten binnengekomen omdat de begeleiding en hulpverlening er niet goed was. Juzt besloot daarop Lievenshove versneld te sluiten en de pupillen te verdelen over andere instellingen waaronder De Vliethoeve en Laanzicht in Teteringen.

Schimmel op de muren

Op Laanzicht bleken de onderkomens voor de nieuwkomers uit Oosterhout echter nog niet geschikt. Zo werd er schimmel op de muren en vloeren aangetroffen, was er een kantoor in de keuken gevestigd en hadden de pupillen nauwelijks opbergruimte voor hun spullen. Juzt heeft beloofd de zaken snel in orde te maken.

De pedagogisch medewerker trok over deze jeugdzorginstelling van Juzt in het Zeeuwse Kortgene bij de Inspectie aan de bel. Daarna moest ze bij de leiding op het matje komen.