Inschrijvingen optocht Breda: grote optocht wordt wederom groots

Carnaval is een feest van tradities. Dat er dit jaar na lange tijd gebroken is met een traditie, was bij velen het gesprek van de middag. Jarenlang vormde café Parkzicht, op de eerste zaterdag van januari, de entourage waar optochtdeelnemers zich inschreven.

Traditie

Dit jaar koos de organisatie er voor om de inschrijving te verplaatsen en deze te koppelen aan de nieuwjaarsreceptie van de stichting. De mannen van CV De Deksels - deelnemend aan de leuttocht in de categorie kleine groepen - hebben een stukje van de oude traditie in ere gehouden door voorafgaand aan de inschrijving in hotel Keyzer, eerst een biertje te gaan drinken bij Parkzicht. Tegen de munten die ze na inschrijving krijgen om bij de receptie een drankje te nemen, zeggen ze evenwel geen nee. ,,Héheej, de eerste prijs is binnen mannen!" Klinkt het vrolijk.

Ongewijzigd is de traditie dat de Prins van het Kielegat zelf zijn prinsenwagen inschrijft. Vergezeld door zijn immer charmante pages meldt Prins Daan zich halverwege de inschrijfmiddag bij de optochtcommissie. Dit jaar zal de Prins zijn ronde door de stad maken door een fonkelnieuwe prinsenwagen, speciaal voor hem gebouwd door CV Simpel.

Geen inspiratie

Het is een komen een gaan bij de lange tafel waaraan de optochtcommissie zetelt. Jenny van der Krabben liep al vijftien keer mee. In een groep op, zoals vorig jaar met haar zus, als duo. Dit jaar geeft ze het stokje door aan haar verloofde, Freddy van Nispen. Jenny geeft aan 'dit jaar even geen inspiratie te hebben'. Voor Freddy geldt daarentegen dat het er dit jaar eindelijk van komt om een al bestaand plan, samen met een nicht, ten uitvoer te brengen. ,,Wij gooien stri(j)ke", licht hij een tipje van de sluier op. Dat idee hebben we een hele tijd geleden bedacht en het kwam er maar niet van. Dit jaar gaat het dan alsnog gebeuren."