Inschrijving Singelloop Breda van start: keuze uit zeven onderdelen, ook voor wandelaars

Rockgroep Ella Guru trad 50 jaar na de oprichting weer op: ‘Blowen, drinken, versieren en muziek luisteren’

In 1972 gaf de alternatieve rockband Ella Guru uit Zevenbergen hun eerste optreden op een op Woodstock geïnspireerd festival in Teteringen. Exact 50 jaar later deden ze dat nog eens over.

29 april