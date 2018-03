Inrijverbod voor vrachtwagens Zandbergweg

Het laden en lossen van vrachtwagens, voornamelijk van de bevoorrading van de Albert Heijn aan de Ginnekenweg, is al jaren een probleem in de wijk. Voor de bevoorrading rijden de vrachtwagens de Zandbergweg in, vertelt Marlous Fieret, voorzitter van de wijkraad. ,,Er is veel overlast. De vrachtwagens gaan hier de smalle straten door. Daarnaast wordt er veel achteruit gereden, net op een plek waar veel kinderen spelen”, vertelt zij.

Ook in de politiek werd de kwestie aangekaart middels een motie van Peter Elbertse (fractie Elbertse/Groeneweg), die mede-ondertekend werd door GroenLinks en Trots/OPA.

Ontlasten

Wethouder Boaz Adank (Mobiliteit) pakt de kwestie aan: hij komt met een inrijverbod voor vrachtwagens in de Zandbergweg. Bestemmingsverkeer mag nog wel de straat in. ,,In principe zijn deze vrachtauto’s geen bestemmingsverkeer omdat de afspraak met de winkeliers is gemaakt dat de vracht voor de winkels in de Ginnekenweg afgeleverd moet worden op de daarvoor speciaal aangelegde laad- en losplaats in de winkelstraat zelf. Dat zou ook de Zandbergweg moeten ontlasten van het zware vrachtverkeer”, laat een woordvoerster van de gemeente weten.

Daniek de Jager, secretaris van de wijkraad, spreekt van een ‘gigawinst’: ,,Dit komt de leefbaarheid van de wijk echt ten goede.”

Bezwaar

De vraag is echter wat dit voor een supermarkt als de Albert Heijn betekent. Want de supermarkt moet straks laden en lossen aan de Ginnekenweg. Kan dat zomaar? En gaat de Albert Heijn bezwaar aantekenen tegen het besluit van de gemeente? Het antwoord van de persvoorlichter van de supermarkt is uiterst summier: ,, Ook wij hebben hier kennis van genomen en staan hierover constructief in contact met de gemeente.”