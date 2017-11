Inkijkjes in gedachtes en levens

Een aantal gedichten staan online en kan hij gewoon voordragen. Vanmiddag stond de zesde editie van open podium Woorddingen op het programma. In Foodguerilla, het etablissement direct rechts als je Stek binnenkomt. Hier gaven een tiental schrijvers, woordkunstenaars en poëten acte de présence.

Inkijkje

Eenmaal op het podium geeft Gulickx een inkijkje in zijn leven. Over zijn verblijf in De Koepel, in daklozenopvang ’t IJ, zijn tijd op straat, zijn strijd tegen verslavingen en de toekomst: volgend jaar gaat hij een hbo-opleiding doen. Als ervaringsdeskundige. ,,Het gaat nu heel goed met me. Eindelijk doe ik nu wat ik echt leuk vind”, zegt hij daarover.

,,Dit gedicht schreef ik vorig jaar in de herfst. Ik was me er niet van bewust, maar misschien gaat dit over mezelf.” Een gedicht over een herfstblad aan een boom die weigert te vallen. Die moedwillig standhoudt.

Gulickx wil het blad helpen door het vast te binden, maar de strijd wordt verloren: uiteindelijk dwarrelt deze toch naar beneden. ,,In de lente groeit er weer iets nieuws. Uit zo’n situatie kom ik ook.”

Afwisselend programma

Inkijkjes in levens. In creativiteit. In hersenspinsels, in gedachtes. Zo’n 25 mensen kijken ernaar. Ieder optreden krijgt tien minuten. ,,Bij de meeste open podia is dat korter, hier krijgen de schrijvers echt de ruimte”, vertelt organisator Walther Ligtvoets. Ervaring is niet vereist, maar er wordt wel gelet dat er een afwisselend programma is. ,,We scouten ook buiten Breda. Gaan naar andere steden en vragen performers ook eens naar ons te komen”, legt Ligtvoets uit.

Absurdisme

Zware onderwerpen wisselen af met humor en absurdisme. Centraal staat de taal. Ligtvoets wil binnenkort workshops aanbieden om taligheid te stimuleren. ,,Want hoe vertaal je iets naar een podium? Hoe neem je bepaalde onzekerheid weg?” Joz Knoop doet dat voor. Hij zingt een lied en daar ligt zijn kracht en talent zeker niet. ,,Je moet uit je comfortzone komen, werd me verteld. Bij deze. Wees niet ongerust, ik zal niet verder zingen.”

Woorddingen is altijd op de tweede zondag van de maand. De komende editie vormt echter een uitzondering: die is de tweede zaterdag van de maand, op 9 december. Op Stek is dan ook een kerstmarkt.