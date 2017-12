Initiatiefnemers Bredase 'club-motie' schrijven geschiedenis

BREDA - De makers van de petitie om de Bredase clubcultuur een impuls te geven, hadden het zelf niet zo in de gaten. Maar voor het eerst heeft een burgerinitiatief direct tot een politiek besluit geleid in Breda: Er komt een proef met ruimere openingstijden voor dance-evenementen.

"Je kunt best stellen dat vanavond geschiedenis is geschreven," zei burgemeester Paul Depla donderdag na afloop van de gemeenteraadsvergadering, waarin een motie werd aangenomen om de proef te starten.

Erg tof

De initiatiefnemers volgden de vergadering vanaf de publieke tribune. "We hebben ons altijd een beetje afzijdig gehouden van de gemeente. Maar nu lukt het op deze manier heel snel. Dat is erg tof," aldus Billy Zomerdijk van Local Motion (Bredase organisatoren van clubevenementen).

Local Motion had in september in een petitie gevraagd om 'verruiming van de uitgaanscultuur' in Breda, zowel op het gebied van locaties als openingstijden. De petitie leidde tot een burgersessie bij de gemeenteraad waarin de kwestie werd besproken. Sinds dit jaar kunnen Bredanaars zo'n sessie aanvragen als ze voldoende handtekeningen ophalen.

Na de sessie pakte de politiek het initiatief op. Donderdag dienden D66, SP, VVD, GroenLinks en Trots een motie in, die met ruime meerderheid werd aangenomen. In de vergadering zei Tim van het Hof (D66) dat de politiek niet moet bepalen hoe de clubcultuur er uit moet zien. "Maar wij gaan wel over de randvoorwaarden. En één daarvan is ruime openingstijden."

Het begint nu pas

Billy Zomerdijk heeft er 'echt zin in' om met de gemeente aan de slag te gaan om de proef vorm te geven. "Het begint nu pas. We moeten zeker ook met bewoners en andere belanghebbenden overleggen."

De motie gaat uit van een pilot met vier evenementen die doorgaan tot na 04.00 uur. "Als we tot 06.00 uur door mogen gaan, word je in de clubscene veel serieuzer genomen. Je trekt meer artiesten én meer publiek uit andere steden."

In Breda mag nu alleen op Breepark af en toe een nachtelijk (dance-)evenement worden gehouden. "Dat is grootschalig en buiten de stad. Dat is geen clubcultuur. We denken aan locaties als Faam, Pier 15, Mezz of Graanbeurs," zegt Zomerdijk. Hij hoopt dat uiteindelijk wekelijks zeker één clubevenement gehouden kan worden tot 06.00 uur.