Initiatiefnemers Bavels retraitehotel verliezen zaak tegen Breda

Pleidooi voor meer betaalbare, middeldure woningen: ‘Middenin­ko­mens worden vaak over het hoofd gezien’

23 juli BREDA - Er moeten meer betaalbare, middeldure koopwoningen in Breda gebouwd worden. Een motie van raadslid Bart Lauwen (D66) om dit voor elkaar te krijgen, is donderdag unaniem aangenomen. Er komt een extra prijsklasse die voor meer mensen haalbaar is.