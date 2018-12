Initiatief vanuit Breda: ‘Neem gerust je eigen verpakking mee!’

BREDA - ‘Neem gerust je eigen verpakking mee.’ Stickers met die tekst zijn vanaf maandag te zien bij diverse winkels en horecazaken in Breda. Het doel van de actie is het gebruik van wegwerpverpakkingen terug te dringen.

Initiatiefneemster is de Bredase Elisah Pals van Zero Waste Nederland. Ze leeft zelf al drie jaar met het streven om geen of in ieder geval zo weinig mogelijk afval achter te laten. En ze wil haar credo graag verspreiden. Niet alleen in Breda, maar in het hele land. “Mensen kunnen de sticker bestellen via mijn website. Daarbij hoop ik op ambassadeurs, die er meerdere tegelijk bestellen, zodat ze sneller verspreid worden.”

Gemeente

Pals heeft contact gehad met de afdeling afvalbeleid van de gemeente Breda over haar initiatief. “De gemeente staat er positief tegenover, maar speelt nog geen actieve rol in mijn plan. Het afgelopen jaar is de gemeente vooral bezig geweest met de afvalscheiding. Wij gaan aan de voorkant een stap verder: voorkom afval. Nederland staat hoog genoteerd op gebied van recycling, maar ook qua hoeveelheid afval. Daar willen we verandering in brengen.”

Plastic tasjes

De regel dat je in winkels moet betalen voor plastic tasjes heeft al een enorm effect gehad, zegt ze. “In Oostenrijk en Italië is het zelfs helemaal verboden. Zo zie je dat een overheid er wel degelijk een rol in kan hebben. Wij willen niks verbieden, maar door onze actie vooral in gesprek gaan. Wat weten consument en ondernemer van elkaar? Misschien vindt een koffieverkoper het juist wel prettig als ik met mijn eigen koffiebus kom om die te laten vullen. En ben ik bij een koffiebar van harte welkom om mijn eigen beker te laten vullen. Andersom moet die winkelier weten dat ik niet ‘zo’n lastige klant’ ben met haar eigen beker, de een of andere duurzame hippie...”

Wat als een horeca-ondernemer huiverig is voor meegebrachte bekers, mokken of bakjes omdat die misschien niet schoon zijn en hij dan in geval van voedselvergiftiging misschien de schuld krijgt? Elisah Pals: “In een land als de Verenigde Staten zijn ze gewend aan dat soort juridische kwesties. De oplossing is heel simpel. Hang een disclaimer op in je zaak met de mededeling dat bij gebruik van eigen spullen de klant ook verantwoordelijk is voor zijn eigen veiligheid en gezondheid. Gewoon dus ook een kwestie van goede communicatie.”

Meer informatie en bestellen stickers: zerowastenederland.nl