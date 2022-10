Inhoud vaten drugsafval in woonwijk Breda zeer giftig: ‘Je moet er niet aan denken dat er een lekkage ontstaat’

Bende rond ‘Klokjesman’ opgerold: ‘Drugswin­sten witwassen via handel in dure horloges’

BREDA/ROTTERDAM - De recherche heeft dinsdag dertien mensen opgepakt voor het witwassen van drugswinsten via de handel in peperdure horloges. Hoofdverdachte Nico van E. (71) uit Rotterdam is een horlogehandelaar die in de onderwereld bekend staat als de ‘Klokjesman’.

19:00