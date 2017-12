Ingrijpende opknapbeurt voor Zundertse gemeentehuizen

ZUNDERT - Zundert gaat de eigen twee werkgebouwen flink opknappen. Bedoeling is om al volgend jaar zowel het gemeentehuis op de Markt als de ambtelijke werkplek aan de Bredaseweg 2 volledig op te kalefateren. Hoognodig, menen burgemeester en wethouders: ,,Op enkele plekken zijn we al door de hygiëne benedengrens gezakt."

Tijd om de stoffige bedoening aan te pakken. Om de viezige vloeren en smoezelige plafonds te vervangen. En, zo is het college praktisch, de aanpak biedt meteen de kans om de twee gemeentelijke gebouwen opnieuw in te richten. Zodat ze passen bij de ambitie om 'modern, transparant en uitnodigend' te zijn.

Vier miljoen euro

Goedkoop is het niet. Berekend is dat er dik 4 miljoen euro voor nodig is. Met daarbovenop in 2018 ook nog eens 100.000 euro om de ambtenaren tijdens de verbouwingen tijdelijk ergens anders onder te brengen.

Inwoners zullen straks, als alles klaar is, zeker merken dat er veel is veranderd. Zo krijgt het gemeentehuis op de Markt een heel andere indeling. In de grote hal beneden komt een 'frontoffice', waar mensen terecht kunnen om bijvoorbeeld een paspoort aan te vragen. Zes loketten zijn ingetekend. Waarvan er eentje laag is voor mensen in een rolstoel. Er komt een wachtruimte en een ontvangstbalie met een gastheer of -vrouw. Bovendien worden twee (beveiligde) spreekkamers gerealiseerd.

Raadzaal

Achter de loketten komen niet-publieke werkplekken en een ruimte voor telefonisten. Samen de zogenoemde 'backoffice'. Om die te kunnen realiseren, is ruimte nodig. De huidige publiekshal wordt daarom ongeveer tweederde kleiner.

Die hal doet op dit moment ook dienst als raad- en commissiezaal. Die verhuist waarschijnlijk naar boven en krijgt schuifwanden. Zo is die voor meer zaken dan louter politieke vergaderingen te benutten.

Flexplekken

De ambtelijke werkplek aan de Bredaseweg 2 wordt volledig gestript en opnieuw ingedeeld. Bedoeling is dat er behalve een kantine en vergaderruimten straks 68 flexibele werkplekken zijn. Er is gekeken of het beter was te verhuizen naar de eerste verdieping van de Rabobank aan de overkant. Maar dat blijkt duurder en levert minder werkplekken op.

Wanneer de verbouwingen precies gaan plaatsvinden, is nog onbekend. Eerst moet de gemeenteraad in januari nog beslissen of die met de plannen kan instemmen.