Ingreep winkelcentrum Hoge Vucht: uitbreiding, restylen entrees, nieuwe overkapping

Volgende week is er overleg tussen de gemeente en eigenaar A.S.R. Real Estate. Burgemeester en wethouders laten in een raadsstuk weten, onder voorwaarden, positief te staan tegenover de plannen. Boudewijn Vermeer van A.S.R. maakt nog wel een pas op de plaats: ,,We zijn hier al lang mee bezig. Er ligt nu een conceptplan in onderdelen, daar kan nog het nodige aan wijzigen. Intern loopt er nog een haalbaarheidsstudie. Maar de ambitie om er een prachtig winkelcentrum van te maken is er.”

Amper leegstand

Het winkelcentrum is 16.000 vierkante meters groot en telt ruim zestig winkels. Het centrum kent amper leegstand. De dynamiek is er, zegt Vermeer. De Aldi is niet zo gelang geleden uitgebreid, de Blokker is erbij gekomen, de Jumbo, de Action. ,,Er zit actief management op. Het is een prima lopend centrum, met een goed imago, goed sentiment en een mix aan winkels.” De uitbreiding tot 1.400 vierkante meter is ingetekend op de plek van de garageboxen aan de parkeerplaats (Antwerpenstraat).

Uitstraling

Er kunnen wat grotere winkels in van 300 tot 400 vierkante meter. Vermeer: ,,De passagekap is in 1991 geplaatst, dan ga je zo langzamerhand denken aan vernieuwing. Als we daartoe overgaan, kunnen we eventueel ook kijken naar de verdere uitstraling.” Dan gaat het om restylen van de vijf entrees en herinrichting van het winkelcentrum met een horecaplein bij de ingang aan de noordwest kant (bij de Jumbo).

Voetgangerszone

De gemeente stelt als voorwaarde dat de architectuur van het centrum wordt gerespecteerd. En ook dat er een voetgangerszone komt tussen de uitbreiding en het parkeerterrein, met bomen. Het aantal parkeerplekken moet van 664 naar 720. Een woordvoerster: ,,Vanzelfsprekend zal het plan ook nog moeten worden getoetst aan het bestemmingsplan en moet er te zijner tijd een omgevingsvergunning worden ingediend.”

Optoppen

Er loopt ook een verkenning voor woningbouw; optoppen van flats tot maximaal veertig meter. Dat betekent twee of drie verdiepingen erop. Dit past in bestuursakkoord Lef en Liefde, stellen B en W. Maar het moet wel ‘kwaliteitsverbetering’ zijn, in de middeldure huur of koop, duurzaam en passend in stijl van het centrum. De ondernemers (huurders) worden begin februari bijgepraat. Ronald van der Stoep, voorzitter winkeliersvereniging Hoge Vucht: ,,Blijven investeren is belangrijk.”