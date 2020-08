Ingestorte zakelijke hotelmarkt trekt weer aan, maar ‘deel verdwijnt structureel’

Het aantal zakelijke overnachtingen liet in maart van dit jaar al een enorme daling zien vergeleken met maart 2019 (landelijk 57,2 procent, in Brabant 56,3 procent). In april, volop in de lockdown, was de daling regelrecht desastreus. Landelijk gezien bedroeg het aantal zakelijke overnachtingen nog maar 6,7 procent van dat in april 2019. In Brabant lag dat percentage iets hoger, maar nog steeds was het een schamele 11,1 procent. (Zie grafieken)