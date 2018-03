'Infrastructuur HSL moet snel op de schop'

Man uit Breda aangehouden voor gewelddadige overval op 78-jarige vrouw in Bladel

9:53 BLADEL/BREDA - Een man (24) uit Breda is woensdagochtend door een arrestatieteam aangehouden voor de gewelddadige en veelbesproken overval begin september in Bladel. Bij die overval in een woning aan de Rondweg in Bladel werd een 78-jarige vrouw zwaar toegetakeld door zeker twee mannen.