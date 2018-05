Info-markt Amphia over een beroerte

In de centrale hal van het Amphia ziekenhuis aan de Molengracht in Breda wordt dinsdag 8 mei - de dag die is uitgeroepen tot de Europese dag van de beroerte - een informatiemarkt over een beroerte en de behandeling ervan gegeven. In Nederland worden iedere dag 125 mensen getroffen door een beroerte waarbij een bloedvat in de hersenen verstopt raakt of erger. Hoe eerder een patiënt behandeld wordt, hoe groter de kans op herstel. Op de info-markt wordt uitgebreid aandacht gegeven aan het herkennen van een beroerte en de wijze waarop die in het Amphia wordt behandeld. De stand is tussen 10 en 16 uur bemand.