Infinity Path van BredaPhoto geteisterd door vandalisme

Voor het eerst in het bestaan van BredaPhoto als openluchtfestival heeft de organisatie te maken met vandalisme. ,,In de nacht zijn er mensen die het nodig vinden om aan de binnenkant van de wanden het krimpfolie van het Infinity Path kapot te snijden", zegt Theo Andriessen.

Volgens de zakelijk leider gebeurt het zelfs dagelijks. ,,We overwegen camerabewaking of iets dergelijks, maar we moeten ook kijken of die kosten opwegen tegen de baten. Tot nu toe kunnen we het nog zelf repareren, maar het wordt er als geheel natuurlijk niet fraaier op. Het zijn steeds echt forse halen die in in het folie zitten. Als de vernielingen verder gaan, moeten we het folie laten vervangen. De kosten daarvan? Dan zijn we zo'n tien- tot vijftienduizend euro verder."

In voorgaande jaren had BredaPhoto opvallend genoeg geen noemenswaardige last van vernielingen, ondanks de kwetsbaarheid van de buiten opgestelde panelen met foto's.

Hoopvolle redenering

Het was op voorhand een van de meest besproken onderdelen van BredaPhoto: het Infinity Path. Het houten pad op steigers op de Chassé Promenade is ontworpen door Winy Maas, wellicht na Rem Koolhaas Nederlands bekendste architect. Hij tekende onder andere voor de Markthal in Rotterdam en voor de spectaculaire trap die vorig jaar naar het dak van het oude Rotterdamse raadhuis leidde.

Zo'n effect zou het op BredaPhoto ook goed doen, was de hoopvolle redenering. Vanaf het begin van het festival lopen er dagelijks honderden mensen over het pad. Volk trekt het dus genoeg. Maar de beleving? ,,We lazen over het pad op internet, bij de voorbereiding op ons bezoek aan BredaPhoto", zegt de mannelijke helft van een paar uit Papendrecht.

Geen beschrijving

Ze hoeven niet met naam in de krant. ,,Hier aangekomen, valt het toch tegen. Waarom op de wanden van het pad geen beschrijving van de foto's die je onder je ziet? Dat missen we echt. Nee, wat ons betreft heeft het pad geen meerwaarde voor het festival."

Het Infinity Path volgt de contouren van het plein waarop het staat, maar dat ontgaat de bezoeker. Zeker de niet-Bredanaar. ,,Dat soort informatie zien we hier nergens. Dat is toch wel een gemiste kans."

Bredase Daphne Godschalk ziet de meerwaarde van het pad niet voor BredaPhoto. ,,Je gaat toch even kijken wat het doet als je hier bent. De hoge positie is wel leuk, maar het voegt niets toe aan de beleving van de foto's. Het is alsof het hier niet op z'n plek staat. Nee, voor mij had het niet gehoeven."

Ronduit negatief is Will Kloot, bewoner van het Carré en daarmee directe buur van het Infinity Path. ,,Ik vind het vreselijk, een enorme aanfluiting", zegt hij. ,,Artistiek is het echt niks. Het folie zit er heel lelijk op en de meeste foto's vallen weg tegen de steigers waaraan ze zijn bevestigd. Daarnaast hebben we veel overlast van het pad, met name 's nachts door de skaters en renners. Dat maakt heel veel lawaai. Dat kettinkje om het af te sluiten is natuurlijk een aanfluiting. Jammer hoor, want op zich is het idee wel leuk."

