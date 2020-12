Inenten tegen corona gebeurt in West-Brabant vanaf 18 januari

Aantal parkeerboe­tes Breda vliegt omhoog, maar het aantal bezwaren gaat helemaal door het dak

17 december BREDA - Het aantal automobilisten dat in Breda een bezwaar heeft gemaakt tegen een parkeerbon is in een jaar tijd bijna verdubbeld tot zo’n 16.500. In diezelfde periode is het aantal uitgeschreven bekeuringen met 76 procent gestegen: van bijna 48.000 in 2019 tot zo’n 84.000 nu.