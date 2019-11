Ineens beroemd onder biologen

Niet-kenners zullen er hun schouders over ophalen. Maar onder biologen in Nederland wordt van een belangwekkkende ontdekking gesproken. Met dank aan Feiko Miedema (26), oud-leerling van het Mencia de Mendoza Lyceum in Breda.

Het fossiel, een stenen brokstuk met daarin een vreemdsoortige afdruk, werd gevonden bij graafwerkzaamheden in een onderaardse mergelgroeve in het Zuid-Limburgse Sibbe. Het bedrijf dat de vondst deed, wist niet goed wat er mee te doen en stelde het ter beschikking aan het natuurhistorisch museum in Maastricht.

In kringen van biologen is Feiko inmiddels een bekendheid. Zijn vondst die een vast plekje krijgt in het museum in de Limburgse hoofdstad, werd al uitgebreid beschreven in een gerenommeerd vaktijdschrift. En komende zaterdag is dus de officiële presentatie op het grote biologencongres in Maastricht.