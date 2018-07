Indy en Matti bedanken juf Denise van de Spoorzoeker in Breda op speciale manier

Onze juf is super gezellig leuk lief en creatief. Wij hebben haar nu twee jaar gehad. En daarom vinden wij dat ze een speciaal cadeautje verdient. Twee jaar geleden kwam ze hier nieuw op school. Ze was meteen erg enthousiast over ons, maar vond het ook wel een beetje spannend want wij waren haar eerste klas op deze school. Na een week wist ze meteen al onze namen en was zij maar ook wij meer op ons gemak.