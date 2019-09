‘Industrieterrein Neerloopweg trekt criminelen aan’

DELA Vastgoed verkoopt winkelcen­trum Heksenwiel

4 september BREDA - Dela Vastgoed verkoopt acht winkelcentra in Nederland, waaronder Heksenwiel in de Haagse Beemden in Breda. De centra komen in bezit van vastgoedpartijen Sectie5 Investments en Harbert Management Corporation. Het gaat om één van de grootste transacties in de retailsector dit jaar in Nederland, er is een bedrag mee gemoeid van 185 miljoen euro.