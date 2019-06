Indiase handboogschutters kijken hun ogen uit in Ulvenhout

Al de hele week traint het nationale team van handboogschieters van India hier. Drie dames, drie heren en technische staf. Zeventig meter afstand tot het doel, met een wispelturig en soms fel windje. Alle pijlen belanden in de roos.

Favoriet

Het team is een ruime week in Ulvenhout om zich voor te bereiden op het WK in Den Bosch, van 10 tot 16 juni. Ze zijn torenhoog favoriet. Vorig weekend beheersten ze al het Lowlands Shoot Out in Ulvenhout. De bekendste naam is wellicht Deepika Kumari (25). Over haar werd de documentaire Ladies First gemaakt, te zien op Netflix.

Quote In India is het nu 46 graden, wat voor ons normaal is. Hier hebben we de laatste dagen alle soorten weer meegemaakt. Deepika Kumari

Afkomstig uit het straatarme Ratu, afkomstig uit de laagste kaste en als meisje daardoor helemaal kansloos zich op te werken in deze maatschappij. Dat lukte toch, via het handboogschieten; een prestatie dat een documentaire verdient. Als 18-jarige was zij plots de beste van de wereld. Ze kijkt haar ogen uit in Nederland. ,,In India is het nu 46 graden, wat voor ons normaal is. Hier hebben we de laatste dagen alle soorten weer meegemaakt. Fijn om te wennen aan de omstandigheden, want we moeten kampioen worden in Den Bosch.”

Quote Dat verkeer gaat hier zó punctueel; ongelofe­lijk om mee te maken. Deepika Kumari

Zó punctueel

Het team slaapt in het Apollo Hotel in Breda en gaat dagelijks zelfstandig met de bus naar Ulvenhout. ,,Dat verkeer gaat hier zó punctueel; ongelofelijk om mee te maken.''

Fioole heeft uitgelegd hoe een dalticket werkt. ,,Dat scheelt twee euro per persoon, daar moeten ze in India twee weken voor werken'', legt hij uit.

Quote Dat kastesys­teem is echt merkbaar. Er zit een enorme hiërarchie in. Deepika is de ster, maar doet wel de afwas. Ad Fioole