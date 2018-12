Inbreker restaurant aan de Wilhelminastraat in Breda herkend, politie zoekt tweede verdachte

update Bredanaar Jaap Korteweg met De Vegetari­sche Slager ingelijfd door Unilever en wordt The Vegetarian Butcher

12:55 BREDA - Unilever neem De Vegetarische Slager over, het bedrijf van Jaap Korteweg dat in Breda produceert. ,,Mijn droom komt uit”, zegt de man die nu wereldwijd kan gaan als The Vegetarian Butcher.