Inbreker op heterdaad betrapt in woning in Zundert: slaat bewoonster blauw oog, deelt kopstoot uit en vlucht met buit

UPDATE + VIDEOZUNDERT - In een woning boven woondecoratiewinkel Deco Home De Verfmolen aan het Poteindplein in Zundert is maandag rond 17.15 uur een inbreker op heterdaad betrapt. De inbreker sloeg op de vlucht met buit. Twee mensen raakten gewond. De inbreker is spoorloos, zo meldt de politie.

De inbreker werd ontdekt door de huurster van de woning, die thuis kwam en een vernielde ruit zag. In de woning trof ze een vreemde man aan, waarop ze het op een gillen zette. De man sloeg haar en vluchtte weg.

De eigenaar van de winkel, Francois Everaerts, die nog aan het werk was, hoorde gestommel en gegil en ging zo snel mogelijk de trap op naar de woning. ,,Op de trap kwam ik hem tegen. Ik had hem vast, maar kreeg een kopstoot en moest loslaten. Het was een oudere man, ik denk een jaar of 65, 70, en zo’n 1.80 meter lang. Hij liep al wat krom, maar hij was wel snel.”

Verlopen type

Volgens Everaerts is op camerabeelden te zien dat even voordat de inbreker werd betrapt, op het pleintje achter de winkel een andere man liep. ,,Die man was in een mooi pak gekleed, terwijl die inbreker een verlopen type was. Hij was ook overal aan het voelen en liep te bellen. Het moet wel een bende zijn.”

Blauw oog

De huurster is volgens Everaerts hevig ontdaan door het voorval. ,,Ze heeft bulten op haar hoofd en een blauw oog. Wat zijn dat voor figuren, om zo een meisje te slaan.” Zelf is hij goed weggekomen en heeft hij alleen een sneetje op zijn hoofd. ,,Die inbreker was echt geoefend. Een kopstoot geven, dat doe je normaal toch niet. Een vuistslag ja, maar geen kopstoot.” Zelf is hij ook geschrokken. ,,Het is wel heftig.”

Spoorloos

De inbreker is intussen spoorloos. De politie heeft onder meer camerabeelden opgevraagd waarop de man duidelijk herkenbaar te zien is. Hij droeg geen gezichtsbedekking tijdens de inbraak.

De inbreker heeft geld buitgemaakt. Hoeveel is niet bekend.

