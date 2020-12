Inbreker op heterdaad betrapt door buurtbewoner in Breda

Flinke vertraging voor Woonzorg Keihoef, maar plan gaat door

9:30 BREDA - De verbouwing van het monumentaal landgoed aan de Bredestraat 9 in Breda tot luxe woonzorgvoorziening krijgt vorm in 2021. Het project had al klaar kunnen zijn, maar het woordje ‘verpleging’ op de bouwtekeningen leverde vertraging op.