Inbreker haalt nat pak door val in singel Breda, omstanders helpen bij aanhouding

Agenten kregen rond 17.30 uur een melding over de inbraak. Twee mannen probeerden hun slag te slaan in een studentenhuis. Een van hen stapte in een auto en vluchtte in de richting van de brandweerkazerne. De andere inbreker lag in het water. Hoe hij daar terecht is gekomen, is niet bekend. Omstanders hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat de man - inmiddels voorzien van een kletsnat pak - kon worden overgedragen aan en aangehouden door de politie. Naar de tweede inbreker wordt nog gezocht.