Inbreker die toesloeg bij sportclubs is psychopaat, zeggen deskundigen

TILBURG/BREDA/LOON OP ZAND/RIEL - In oktober en november werd ingebroken bij met name sportclubs. Voetbalclubs Viola uit Alphen en Uno Animo uit Loon op Zand, de tennisvereniging Riel, voetbalclub Zigo uit Tilburg, maar ook bij de Mill Hill School in Goirle en bij de scouting in Tilburg. De dader was een psychopaat, zo bleek donderdag in de rechtbank in Breda.

De dader is nog verdachte, maar hij heeft ronduit bekend. ,,Ja, ik ben schuldig aan alle inbraken'', zei hij. ,,En was het nou de bedoeling om geld mee te nemen?'', vroeg de rechter nog over de vernielde schuifpui en kassala bij Zigo, waar niets werd buitgemaakt. ,,Ja, laat ik maar eerlijk zijn, dat was het plan.''

Veelpleger

De Tilburger (37) is veelpleger. Hij heeft een strafblad waar je u tegen zegt en moest in januari 2016 twee jaar naar een veelplegersinrichting. Daar liep hij echter twee keer weg. Zo ook in oktober vorig jaar, toen hij meteen ook weer inbraken ging plegen.

De man is psychopathisch, stelden gedragsdeskundigen, zijn geweten functioneert niet naar behoren. Bij stress gaat het mis. In november kreeg hij nog een strafeis van 20 maanden en twee weken later werd hij tot 15 maanden veroordeeld. Tussen eis en uitspraak in pleegde hij nog zeker twee inbraken.

De man moet worden geholpen om zijn leven op de rit te krijgen, maar bijna alles lijkt te zijn geprobeerd. Twee jaar opname bij een veelplegersinrichting is normaal gesproken het maximale wat kan worden gedaan. ,,Geef me maar tbs met voorwaarden'', zei de man zelf, want hij wil na een jaar of negen binnen de muren ook een leven zonder problemen. Hij hoopt dat met tbs als consequentie hij het wél laat om de fout in te gaan. ,,Anders zit ik hier over een paar jaar voor een heel ander delict.''