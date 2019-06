Inbreker (21) dringt meerdere huizen binnen in Roosendaal, buurtbewoner ziet hem en helpt politie zoeken

Op Brabantse snelwegen staat meer file dan ooit: vooral ochtend­spits op A16 kan in de ochtend beter gemeden worden

18:59 In het eerste half jaar van 2019 staan we met z'n allen nóg vaker en langer in de file. Opmerkelijk is dat de drukte op Brabantse wegen flink vertegenwoordigd is in de file top 10 van de ANWB. Vooral op de A16 van Breda richting Rotterdam staat meer file dan ooit en kent de op een na drukste ochtendspits van het land.