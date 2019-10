Inbraakgolf in Bredase taxi's: ‘Iedereen slaapt slecht’

Dat er een inbraakgolf gaande is, wordt verteld door meerdere Bredase chauffeurs. “Zover ik nu weet is in tien of elf auto’s ingebroken. Bij mij is het donderdagnacht gebeurt. Er is een raampje vernield, maar er lagen verder geen waardevolle spullen in de auto”, zegt taxichauffeur Henk-Jan Albricht.