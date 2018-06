Inbraak in Kruidvat in Bavel

Bredase vlogster brengt botox in beeld: 'Ik wil mijn kijkers laten zien wat ik doe'

10 juni BREDA - Botox in haar frons, fillers in haar lippen en het opspuiten van haar jukbeenderen; van de Bredase vlogster (20) Demi van Beijnen mogen haar kijkers alles zien. Haar vlogs trekken soms 10.000 views. ''Ik ben er gewoon heel eerlijk over."