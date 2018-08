In Zundert zijn ze verzot op de hakkedel

de frikandelPrachtig woord: hakkedellen. Dat proef je. Briljant gevonden. We geven vooralsnog de credits aan de bevolking van Zundert, waar we twintig jaar geleden voor het eerst van hakkedellen hoorden toen ons op een voetbalfeest een trog met mini-frikandellen werd voorgehouden en we mochten soppen in een soepbord fritessaus.

Een normale frikandel hak je in drie stukken: dat is het principe van de hakkedel. Dat bakt makkelijker, dat verdeelt beter, geeft percentueel meer korst, snackt hapt sneller weg en voor altoos lijnende types die op een verjaardag toch graag een delletje willen wegwerken, lukt het met een hakkedelletje wat stiekemer en flatteuzer.

Borrelfrikandel

Commercieel heeft nog nooit een vleesboer zich op de hakkedellen gestort. Wel zien we inmiddels varianten als de borrelfrikandel van 20 gram per stuk en zijn er stukjes terug te vinden in 96-delige bouwdozen met allerhande gesorteerde mini-snacks als daar zijn bamischijfjes, nasi-dingen, gehaktballetjes en vlammetjes met onbestemde vulling.

Hak, hak

In Scandinavische vertaalmachines hebben we wél de hakkedel teruggevonden, maar schrik niet als u ook een poging doet. We verstaan er geen jota van, maar de hakkedel lijkt een onderdeel van een blender. En de combinatie van de woorden hakke en del kwamen we onder werktijd opvallend vaak tegen op een Deense pornosite.

Beste idee

Nooit in de horecahandel kwam de hakkedellenhakselaer. Bedacht in de Zundertse bloemencorsotent van buurtschap Laer-Akkermolen, waar iedere bouwer razend is op hakkedellen. Om enig tempo te maken en kouwe klauwen te vermijden, bedachten ze daar een motorisch aangedreven guillotine om in no-time twintig frikandellen in drieën te slopen en daarmee zestig hakkedellen te creëren.

De uitvinding schopte het bij SBS6 niet tot Het beste idee van Nederland. Maar een hakkedelletje ging er bij de jury nog wel in.

