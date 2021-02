‘In Zundert ken ik alles en iedereen’

jong in...ZUNDERT - Tara Mauritsz (16) is vaak verhuisd in haar leven, maar woont nergens liever dan in Zundert. Een plek voor jongeren om samen te komen mist ze wel. ,,Als we buiten zijn komen knorrige vrouwen meteen vragen of we alles wel opruimen, terwijl we dat altijd doen.”

Hobbyhorses, wat zijn dat? En hoe kom je bij wurgslangen?

,,Haha, ik heb twee heel aparte hobby’s, ja. Hobbyhorses zijn een soort geëvolueerde stokpaardjes. In Scandinavië is het ‘rijden’ op stokpaardjes een populaire sport. Ik kwam ze tegen op Instagram en ben ze zelf gaan maken. Dat liep een beetje uit de hand. Nu verkoop ik ze online. Wat de slangen betreft: mijn moeder had vroeger slangen en nam me mee naar het reptielenhuis. Toen ik vier jaar oud was, had ik mijn eerste slang al vast. Het geeft een kick om ze vast te houden en ze hebben heel leuke persoonlijkheden, dat beseffen mensen vaak niet.”

Jongeren gezocht!

Hoe is het om op te groeien in West-Brabant? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag Vandaag Tara Mauritsz (16) uit Zundert. We zoeken nieuwe interviewkandidaten! Ken jij iemand die wel in deze rubriek wil, stuur dan een mailtje naar f.buurmans@bndestem.nl

Je hebt in Zundert, Wernhout en Breda gewoond. Waarom verhuisde je zoveel?

,,Ik ben opgegroeid in Zundert. Mijn ouders zijn gescheiden, daarna woonde ik bij mijn moeder in Breda. Ik ging terug naar mijn vader in Wernhout, toen weer naar mijn moeder in Breda en sinds vorig jaar ben ik weer in Zundert. Met mijn moeder liep het uit de hand en we hebben al een jaar geen contact meer.’’

Dat is heftig. Zit je op je plek in Zundert?

,,Ontzettend, het is echt mijn dorp. Hier ken ik alles en iedereen. Hier zit mijn vriendengroep met wie ik weleens buiten chill of samen thuis een film kijk.”

Wat doen jullie dan buiten?

,,We staan vaak op de fietsbrug. Daar heb je uitzicht over alles, en niemand hoort je, dus je kunt lekker een muziekje opzetten. Daar heeft niemand last van ons. We doen van alles. Dingen die niet per se nut hebben, haha, zoals chips eten. Of een kapsalon. Als we ergens op een muurtje gaan zitten, komen meteen knorrige vrouwen vragen of we alles wel opruimen, terwijl we dat altijd doen.”

Ben je trots op Zundert?

,,Jazeker, vooral vanwege het bloemencorso natuurlijk. Daar gaan we elk jaar heen, dus ik vind het jammer dat het niet door is gegaan vorig jaar. Iedereen kent Zundert erdoor, het is het eerste dat mensen noemen als ze horen dat ik ervandaan kom.”

Quote Uitgaan kan niet meer. Daar baal ik allemaal wel van Tara Mauritsz

Hoe is het om jong te zijn en nergens heen te mogen door corona?

,,Heel naar. Ik ga maar een keer per maand naar school en mag dan niet bij mensen in de buurt komen. Buiten met vrienden houd ik ook anderhalve meter afstand. We zitten ook niet meer met een grote groep bij elkaar. Uitgaan kan niet meer. Daar baal ik allemaal wel van.”

Quote Op straat worden we aangekeken alsof we hangjonge­ren zijn Tara Mauritsz Als je het voor het zeggen had, wat zou je dan aan Zundert veranderen?

,,Ik wil graag een ruimte waar de jeugd kan samenkomen. Met een heel goede cafetaria waar ze lekkere kapsalons met veel knoflooksaus verkopen, haha. Een plek waar je rustig kunt zitten en jezelf kunt zijn. Bij andere mensen thuis is het niet altijd chill in verband met ouders, en op straat worden we aangekeken alsof we hangjongeren zijn.”

Hoe zie je de toekomst voor je?

,,Dat is een vraag die ik mezelf ook weleens stel. Ik heb namelijk nog geen idee. Ik wil graag een modeopleiding in Breda volgen. Ik vind het naaien van de hobbyhorses hartstikke leuk, daar heb ik ook best wat van geleerd. Verder weet ik alleen zeker dat ik geen kinderen wil, om hoe mijn moeder me behandeld heeft.”

Tara Mauritsz (16) Hobby’s: wurgslangen houden, hobbyhorses maken

Bijbaantje: het verkopen van haar zelfgemaakte hobbyhorses

Verliefd: ja, op vriend Mikey

Huisdieren: wurgslangen Akera, Medusa en Rafiki, honden Max, Abby en Spike en baardagamen Sambal en Savannah

Woont met: papa Jurgen, stiefmoeder Vicky en stiefzusje Loïs

School: kunst en vormgeving aan Curio Scala in Teteringen