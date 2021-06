In Zundert hoef je geen atleet te zijn om de fitroute te beoefenen

Denkbeeldig lint

,,De fitroute is bedoeld om oud en jong tot meer bewegen te stimuleren, wat we al formuleerden in het Lokaal Sportakkoord”, legt Zopfi uit. Dat akkoord is vorig jaar bekrachtigd. Door de kern Zundert ligt nu een denkbeeldig lint van 1,7 kilometer met 13 blauwe tegels. Bij ieder punt zijn steeds andere oefeningen te doen. Door de laagdrempeligheid hoef je geen atleet te zijn om de oefeningen te doen.

Blotevoetenpad

Voor de fitroute werkte de gemeente samen met zorgorganisatie Avoord, de buurtsportcoaches, het kinderdagverblijf, restaurant Bij de Nonnen en de Bode. In de Annatuin ligt een ‘beweegpark’ in de fitroute. Er is een klein atletiekbaantje en speciaal voor kinderen is er een blotevoetenpad. Daarop lopend maken ze kennis met verschillende soorten ondergrond. In de tuin komt ook een beweegtoestel, maar dat wordt pas in september geplaatst.