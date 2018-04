In weekenden en schoolvakanties met Efteling Express Breda naar de Efteling

Het gaat om een initiatief van de gemeente Breda, vervoersbedrijf Arriva en De Efteling zelf. De Efteling Express Breda gaat ieder weekend en iedere schoolvakantie rijden. Woordvoerster Ilse van Dongen van de gemeente Breda: ,,We hebben gekozen om maandag met de busdienst te beginnen, omdat vanaf die dag de trein van Breda naar Antwerpen gaat rijden. En volgende week is het een Belgische vakantieweek.''

Zonder tussenstops

Volgens Van Dongen is het initiatief een gevolg van de succesvolle proef die in de kerstvakantie heeft gedraaid. De Efteling Express rijdt in zowel de Nederlandse als de Belgische schoolvakanties. De bus rijdt vanaf het centraal station zonder tussenstops naar De Efteling. Per ochtend zijn er verschillende vertrektijden. In de middag en avond zijn er op verschillende tijdstippen ritten terug van De Efteling naar Breda.