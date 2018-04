In weekenden en schoolvakanties met Efteling Express Breda naar de Efteling

Bredanaar opgepakt na vondst in­bre­kers­werk­tui­gen

10:15 BREDA - De politie in Breda heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een 51-jarige man uit Breda opgepakt. De Bredanaar liep met inbrekerswerktuigen en een vermoedelijk gestolen radio op zak over de Beverweg.