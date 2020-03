‘In Rusland en Egypte doen ze precies zoals hier met Fort Oranje’

Engels raadsman Jeroen Pols vergeleek het gebiedsverbod en de overval van de camping in de zomer van 2017 als praktijken die in Rusland en Egypte gebruikelijk zijn en niet in een democratische rechtstaat als Nederland. In ieder geval hopen Engel en Pols op een principiële uitspraak van de Raad van State over opgelegde gebiedsverboden. Die werden op 23 juni 2017 door de burgemeester en korpschef opgelegd om te voorkomen dat het uit de hand liep bij de sluiting en ontruiming van de camping.

Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio was het gebiedsverbod geen straf maar een ordemaatregel,’Engel stond met zijn vuist te zwaaien en dreigde met een blokkade van de ingang. Bovendien riep Pols de bewoners van de camping massaal op om naar het gemeentehuis te trekken. Het ging om een overval.’ Pols kon zijn oren niet geloven tijdens de rechtszaak in Den Haag,’hier draait de woordvoerder de wereld op zijn kop. Het was de burgemeester en politie die een overval op de camping pleegde. Zonder enig overleg en vooraankondiging kwam een enorme colonne ambtenaren en politieagenten Fort Oranje overvallen.

Het was 23 juni en de vergunning voor de camping zou pas op 4 augustus vervallen. De mensen wisten niet waar ze heen moesten en werden uit hun woningen gedreven. Vind je het raar dat Engel en anderen emotioneel reageerden en daar lucht aan gaven. Of mag dat ook niet meer in Nederland. Moet je alles wat de overheid doet maar over je heen laten komen. Met de toestand bij de Belastingdienst met de toeslagenaffaire als ander mooi voorbeeld,’ aldus Pols.

Opruien

De woordvoerder van veiligheidsregio zag het anders. Volgens hem stonden Engel en Pols de ‘kwetsbare en onzekere’ bewoners van de camping op te ruien en tot een ‘opstand tegen het bevoegd gezag’ aan te zetten. De Raad van State wilde tijdens de zitting in Den Haag weten wat er nu precies allemaal is voorgevallen tussen Engel, Pols en de gemeente- en politieambtenaren. Van fysieke dreigingen leek in ieder geval geen sprake.

Of er inderdaad zo’n explosieve situatie rond de ontruiming was waarbij Engel en diens raadsman als opruiers weggestuurd moesten worden gaat de Raad van State nader onderzoeken. De woordvoerder van de burgemeester en Veiligheidsregio erkende wel dat er bewust van afgezien is om Engel en anderen te arresteren,’want dan was de vlam pas echt in de pan geslagen.’