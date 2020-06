‘In Rijsbergen zijn geen horeca die jongeren aanspreken’

jong in...RIJSBERGEN - Lucas Weber (18) uit Rijsbergen is net geslaagd voor de havo. Zijn toekomstplannen liggen nog open. Wel wil hij ooit in een grote stad gaan wonen. ,,Dat trekt me, omdat ik daar meer mijn eigen ding kan doen.’’

Wat ga je doen nu je je havo­diploma hebt?

,,Iets in de natuurkunde, denk ik. Ik weet het nog niet precies, maar natuurkunde en producten maken trekken mij. Ik heb gekeken naar de engineering-opleiding, dat lijkt me wel wat. Maar volgens mij ben ik nog te jong om precies te weten wat ik wil.’’

Je zus is naar de stad getrokken. Ben jij dat ook van plan?

,,Dat wil ik wel, maar financieel kan ik dat nog niet aan. Ik blijf liever bij mijn moeder wonen ­tijdens mijn studie, zodat ik geen schulden opbouw. Een studieschuld is bijna een schuld voor het leven.’’

Is er wat te beleven in Rijsbergen?

,,Niet echt, dus ik spring vaak op de fiets om naar Breda te gaan. Daar wonen al mijn vrienden. Op wat bejaardenhuizen en woningen na, heeft Rijsbergen niet zoveel. Als je de havo wilt doen, moet je al naar Breda. Daar heb ik ook altijd op de middelbare school gezeten. Zo heb ik veel mensen in Breda leren kennen. Ik heb niet echt leeftijdsgenoten in Rijsbergen met wie ik omga.’’

Waarom wilde je op de foto in het park tegenover de kerk?

,,Als ik hardloop, kom ik weleens langs dit parkje. Ik vind het een mooie plek. Ik heb er ook weleens met wat vrienden gezeten.’’

Drink je, rook je of gebruik je drugs?

,,Nee. Je hoort het niet vaak, maar ik drink niet, rook niet en gebruik geen drugs. Ik heb alcohol drinken niet van huis uit meegekregen, dus ik zie het nut er niet van in om ermee te beginnen.’’

Wat vind je leuk aan Rijsbergen?

,,Ik heb leuke tijden gehad bij de voetbalclub vroeger. Ik ben jong begonnen en heb zeven jaar lang gevoetbald. Uiteindelijk ben ik ermee gestopt en ben ik andere sporten gaan doen.’’

Als je het voor het zeggen had, wat zou je dan veranderen?

,,Een terrasje of een leuke eetgelegenheid. We hebben wel wat horeca, maar niks wat jongeren aanspreekt. Er komen vooral veel fietsers die een fietsroute volgen en dan stoppen in een dorpje. Dat is niet echt aantrekkelijk voor jongeren, denk ik.

Wat is het eerste dat je gedaan hebt toen de coronamaatregelen versoepeld werden?

,,Ik heb me niet heel veel aangetrokken van de maatregelen en ik heb mijn vrienden gewoon gezien. We zaten dan in een park op anderhalve meter afstand van elkaar, maar verder was er niet veel anders. Verder ben ik de coronatijd doorgekomen door me meer te focussen op leren.’’

Zie je jezelf de rest van je leven in Rijsbergen wonen?

,,Ik zit er aan te denken om naar een grotere stad te trekken. Ik vind Breda best nog wat dorpse eigenschappen hebben. Iedereen kent elkaar wel via via. Ik vind het leuk om het andere, het ­extreme eens op te zoeken in een grote stad. Dat trekt me, omdat ik het idee heb daar meer mijn eigen ding te kunnen doen.’’