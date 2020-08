In november meer duidelijkheid over gijzeling en geweld in Den Hey-Acker

BREDA - Het is nog zeker tot november wachten voor duidelijk wordt wat er nu precies gebeurde bij die extreme geweldsuitbarsting in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda. Op 10 en 19 november worden de zaken van de drie verdachten inhoudelijk behandeld bij de rechtbank in Breda.

Bij drie gedetineerden zouden op 15 mei de stoppen zijn doorgeslagen. Wat volgde was een explosie van zwaar geweld in de collectieve leefruimte. De groepsleider kon de boel niet kalmeren en sloot zichzelf in het voorraadhok op uit zelfbescherming. Een zwaarbewapend arrestatieteam kwam uiteindelijk na anderhalf uur de boel schoonvegen. Op dat moment was van de leefruimte weinig meer over. Die bleek volledig kort en klein geslagen.

Drie jongeren werden opgepakt. De zaak tegen één van de drie is uiteindelijk geseponeerd. Een jongen van 17 en een man van 19 worden nog altijd wel verdacht. De zaak tegen de oudste wordt in het openbaar behandeld bij de rechtbank in Breda en daarin was maandag de eerste voorbereidende zitting. De zaak tegen de jongste vindt plaats achter gesloten deuren bij de kinderrechter.

Verdachte kwam niet opdagen

Inhoudelijk werd niets van de zaak duidelijk maandag. De 19-jarige man was ook niet komen opdagen. Op dit moment wordt hij in een kliniek geobserveerd om te kijken of en wat er mis met hem is. Dat duidt er mogelijk op dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is. In elk geval zullen gedragsdeskundigen van de observatiekliniek daarover een oordeel vellen.

Het is de bedoeling om in november de zaken inhoudelijk te behandelen, hoewel dat in de zaak bij de kinderrechter nog maar de vraag is. Daar zijn nog verschillende getuigen die moeten worden gehoord. Bij de oudste verdachte is al het onderzoek klaar.

Die man wordt er officieel van verdacht dat hij de groepsleider gijzelde, dat hij medewerkers van Den Hey-Acker mishandelde, spullen sloopte en mensen bedreigde.

