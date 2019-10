In Mezz kun je nu ook concerten zien, niet alleen horen

COLUMNIn augustus kreeg ik tijdens de verbouwing een rondleiding in Mezz. De aannemer was wekenlang bezig geweest om de dikke balkonrand aan te passen zodat het publiek vanaf het balkon beter zicht op het podium zou krijgen.

Ik was onder de indruk en beaamde dat het ‘een hele klus was’. Maar toen ik donderdagavond bij de heropening van Mezz op het balkon stond, besefte ik dat de klus zeventien jaar eerder al geklaard had moeten worden.

Destijds zat ik in het bestuur van Mezz. Breda kreeg als een van eerste steden in Nederland de kans een gebouw neer te zetten voor popconcerten dat daar ook specifiek voor ontworpen was. Want poppodia zaten toen vooral in verbouwde kerken (Paradiso), oude bioscopen (Noorderligt) of voormalige fabrieken (Melkweg).

Omdat Mezz op het modernistische Chassé Park kwam te staan, mocht het niet zomaar een blokkendoos worden en de gemeente (opdrachtgever/eigenaar) schakelde de fameuze Erick van Egeraat in als architect. Dat hebben we geweten. Het budget werd met een paar miljoen overschreden en toen het gebouw in 2002 af was, bleek dat Van Egeraat gebruikersgemak maar bijzaak vond.

Ik weet nog dat we als bestuur voor het eerst een kijkje in het gebouw namen. Op het balkon - waar plaats is voor zo’n tweehonderd mensen - schrokken we ons rot. De balustrade was zo breed dat je er alleen zicht had als je vooraan stond. Meer dan de helft van de mensen zou alleen de lampen boven het podium kunnen zien. (De vloer is toen nog wel opgehoogd, maar veel beter werd het niet.)

Op de vraag of er dan echt niets aan die rand gedaan kon worden, kregen we destijds resoluut ‘nee’ te horen. Het was een dragende constructie, zo was het ontwerp nu eenmaal en er kon niks meer mee gebeuren... We werden dus genaaid waar we bij stonden. Het was ‘een hele klus’, maar het kan dus wel, zo blijkt nu.