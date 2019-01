In Koepelgevangenis kreeg Hercules zijn hoofd terug

Het was halverwege 2018 dat Omphale, samen met haar kompaan Hercules, het atelier van Bervoets werd binnengebracht. Beide beelden bevonden zich, doordat ze vaker doelwit waren van vandalen, in zeer slechte staat. Omphale was er het ergst aan toe. Maar ook Hercules, van wie het ooit gerestaureerde hoofd, opnieuw was afgehakt en zelfs volledig was verdwenen, was slechts een schim van de ooit zo sterke held.