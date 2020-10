In het Maczek Memorial Breda komen de verhalen los

De gedenkplaats aan de Ettensebaan die de Poolse bevrijders van Breda eert, is vanaf juni open voor het publiek. Een officiële opening van het gebouw zit er vanwege corona niet in. Ook de viering van de bevrijding van Breda, op 29 oktober, is een probleem. ,,We zijn met de oplossing gekomen, dat iedere Bredanaar welkom is om de bevrijding van de stad te herdenken. Je moet je van tevoren aanmelden via de website. Bij binnenkomst kun je een poppetje bij de maquette van de bevrijding plaatsen”, zegt directeur Femke Klein.