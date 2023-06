In het centrum van Breda heb je het gevoel dat je leeft: ‘Op een terras gaan ze elkaar met rolkoffers te lijf’

met video Met klotsende oksels langs de nieuwste kerst­trends struinen: ‘Onze volgers zijn kerstfana­ten’

ULVENHOUT - Een groter contrast is er haast niet. Een kerst-event op de eerste dag van de zomer. Het was de realiteit bij Atelier Jongerius in Ulvenhout woensdag. Bij 25 graden struinen langs de nieuwste trends op het gebied van kerstballen, feestelijk servies en accessoires.