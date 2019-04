In het Bredase ‘ING Huis’ wacht de klant aan de keukentafel op de adviseur

BREDA - Wie vanaf maandag het vernieuwde ING-kantoor Breda binnenstapt wordt niet meer welkom geheten door een gastvrouw of -heer maar door een ‘floormanager’. “Die helpt je wegwijs. Zoals dat ook in de horeca gebeurt”, zegt Pieter van der Werf, bij ING verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kantoorconcepten.

Het kantoor aan de Markendaalseweg in Breda is enkele maanden dicht geweest. Maandag kunnen de klanten van de bank er weer terecht. Ze komen dan in een hele andere omgeving dan ze gewend waren. De balies zijn bijvoorbeeld allemaal verdwenen. In plaats daarvan staat er een keukentafel en zijn er kleurige zithoeken waar klanten even kunnen wachten. Bij een barretje kunnen ze ondertussen koffie of fris halen.

Volledig scherm De nieuwe inrichting van ING in Breda © Paul Verlinden

Verder zijn er vijf transparante ‘advieshuisjes’ waar klanten gesprekken kunnen voeren met de adviseurs van de bank. Voor de meer eenvoudige vragen, bijvoorbeeld voor uitleg over internetbankieren, kunnen ze terecht aan een lange staantafel. Het concept heeft de naam ING Huis gekregen. “We willen een huiselijk, vertrouwd gevoel creëren. Vandaar dat er ook geen balies meer zijn”, aldus Van der Werf.

Breda is het vijfde kantoor in Nederland dat in dit nieuwe jasje is gegoten. Niet alle kantoren worden overigens een ING Huis. “Dat is vooral voor de grotere steden in Nederland. Andere kantoren worden ook wel vernieuwd maar niet in deze stijl”, zegt Van der Werf.

In het Bredase ING-kantoor werken zo’n vijftig mensen, want ook de eerste en tweede verdieping neemt de bank in beslag. “Daar komen in principe geen klanten. Daar werken bijvoorbeeld de mensen van private banking,” zegt Wilbert Verbeek, manager West-Brabant. Onder West-Brabant (in totaal zo’n tachtig mensen) vallen ook de kantoren in Oosterhout, Etten-Leur, Roosendaal en Bergen op Zoom.